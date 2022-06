Ballottaggio Catanzaro, Mangialavori: “Pagata la mancata unità dello schieramento”

“Un grande in bocca al lupo e i più sinceri auguri di buon lavoro al neo sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. Ha vinto nettamente al ballottaggio e adesso avrà l’onore e onere di lavorare per il bene del capoluogo di regione. La nostra coalizione, malgrado abbia superato abbondantemente il 50% al primo turno, risultato che ci assegna la maggioranza in Consiglio comunale, non è stata capace di fare il passo successivo e di convincere i cittadini circa la bontà della nostra proposta. Di fronte a questo esito è necessario fermarsi a riflettere sulle ragioni di una sconfitta che va principalmente ricondotta alla mancata unità del nostro schieramento. Il centrodestra di Catanzaro farà comunque la sua parte con responsabilità e senso delle istituzioni, nel rispetto del volere dell’elettorato”. Con queste parole il coordinatore regionale di Forza Italia Giuseppe Mangialavori commenta l’esito del ballottaggio di Catanzaro.