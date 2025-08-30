Balle di paglia

Diranno, come un vecchio refrain, che lo hanno fatto per noi. Intanto, costruiscono dialettici castelli di sabbia destinati a crollare al primo soffio del vento della verità. Come se ripetere dieci, cento, mille volte la stessa bugia, possa trasformarla in un dogma incontestabile. E, invece, le asserzioni che non poggiano su dure fondamenta di cemento armato, ma su soffice paglia, vanno contestate. Perché sono balle e non è giusto spacciarle per oro colato.

Balle di destra e balle di sinistra, quasi per rispettare, anche su questo fronte, la par condicio.

Cominciamo da Roberto Occhiuto che si è dimesso da presidente e si ricandida a presidente. Un gioco di parole, un susseguirsi di strategie, dichiarazioni, dirette social e azioni nella stessa stagione. La Calabria dipinta come Disneyland, ma nelle nostre contrade senza servizi e spesso senza speranza, di quel mondo fantastico possiamo vederci solo i Topolini.

A proposito di parole: “in 4 anni più che in 40” è il suo slogan. Una frase palesemente irreale, irriverente, addirittura offensiva nei confronti della sua stessa coalizione che la Calabria l’ha amministrata in lungo e in largo. Davvero ci crede Occhiuto a quello che dice? Davvero pensa di aver decuplicato l’impegno e l’operato, ad esempio, di Peppe Scopelliti? Davvero vuole i voti di coloro che hanno passato giornate e nottate al servizio di ex amministratori regionali con dedizione e spirito di servizio e che adesso vengono, di fatto, bollati come nullafacenti? È sicuro che, negli ultimi 4 anni, nelle Strutture speciali delle Commissioni, dei “suoi” consiglieri regionali, nei Gruppi della consiliatura terminata non ci sia stato anche qualcuno (o più di qualcuno) premiato per il carico di preferenze apportate o per altri servigi e non certo per la sua efficienza?

Vero, verissimo che questa terra sia stata spesso bistrattata, non difesa, sedotta e abbandonata, non rispettata, non valorizzata. Ma la famiglia Occhiuto è appena arrivata da Marte con la navicella spaziale?

Dalla corsa a dissociarsi da tutto ciò che è stato e che c’è fino ad oggi non è esente Pasquale Tridico, europarlamentare ed ex presidente dell’Inps. Tridico, colui che per accettare la candidatura con il centrosinistra, ha dovuto farsi pregare, come se fosse un sacrificio di indicibile dolore. Tridico, colui che sostiene che questa regione è stata amministrata sempre dal centrodestra (dimenticandosi, ultimi in ordine temporale, di Loiero e Oliverio). Tridico, che parla di andare e di tornare, ma che lui stesso al momento di tornare in Calabria, lo ha fatto apparire – per il tempo trascorso, per le perplessità trasudanti dai suoi post – come un qualcosa di subìto.

Occhiuto e Tridico, così diversi eppure, per alcuni aspetti, così simili. Ci parlino di prospettive di sanità e di ospedali di montagna, ma con dati inconfutabili e non descrivendo un Eden che non c’è oggi e non ci sarà domani. Ci dicano perché i laureati calabresi devono scappare dopo aver completato gli studi, ci spieghino perché la meritocrazia a queste latitudini è una favola arruffata a cui non credono nemmeno negli asili o nelle prime classi delle elementari (quelli rimasti, perché a forza di accorpare dovremo cercarli con sistemi più sofisticati del Gps), ci facciano capire perché i voti non servono solo per scegliere, ma soprattutto per ottenere qualcosa dopo. Ci dimostrino che gli incarichi li hanno assunti per noi e non, come tutto sembra far presumere, per loro stessi.