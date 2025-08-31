Baldino (M5S): “Occhiuto, dai bagni scintillanti alle corsie senza acqua: la sua eredità è la chiusura di 18 ospedali”

“Occhiuto si mostra nervoso con cheerleader annessi. Parla di sondaggi, di rilevazioni, attacca sul nulla per non parlare dello stato comatoso della sanità calabrese”. Lo afferma la deputata del M5S Vittoria Baldino che accusa la controparte sostenendo che “qualche giorno fa in un video pubblicato sui suoi social ha mostrato l’interno del nuovo ospedale della Sibaritide. Ha mostrato quanto fossero belli i bagni e gli arredi. Nel video ha dimenticato di dire che nel 2009 al teatro Morelli di Cosenza era in prima fila alla presentazione del piano di rientro di Scopelliti con lo slogan ‘Più qualità, meno sprechi’.

Un piano che il futuro ex presidente di Regione – asserisce l’esponente pentastellata – ha definito all’epoca ‘sì impopolare ma doveroso per dare più qualità ai servizi sanitari e per frenare gli sprechi nella sanità’”. “Quello sciagurato piano di rientro – precisa Baldino – ha portato alla chiusura di 18 ospedali, al taglio di circa 1200 posti letto. Le conseguenze di quel piano le paghiamo ancora oggi: la Calabria è la regione con il sistema sanitario più disastrato d’Italia con 1 cittadino su 4 che si cura fuori regione e un esborso per mobilità passiva al di sopra della media di tutte le altre regioni. Nei bagni veri poi, quelli dove ci sono i pazienti veri? Manca l’acqua calda. L’ho verificato di persona con una visita ispettiva all’Annunziata di Cosenza. Questo è quello che accade negli ospedali veri: succede che i pazienti restino stazionati in pronto soccorso per giorni e giorni e per un posto letto ci si raccomanda al politico di turno. Così la maggior parte dei calabresi o rinuncia a curarsi, o si cura nel privato o si cura negli ospedali pubblici delle altre regioni”. “È umiliante e offensivo per l’intelligenza dei calabresi – aggiunge Baldino – che i responsabili di questo disastro, tra cui Occhiuto, che rivendica il piano di rientro del 2009 oggi ci fa il pianto e parla di situazione ereditata. Sono i calabresi a dover piangere per i disastri che hanno ereditato da lui e dalla stagione politica di cui è figlio e parte integrante. Il suo contributo – conclude – si è fermato al rimpinguare i posti letto nel privato a discapito di quelli della sanità pubblica. Le sue accuse oggi sono solo un atto di paura verso un fronte progressista pronto ad offrire un’alternativa credibile con un programma serio e un presidente di tutto rispetto come Tridico”.