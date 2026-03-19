Azzurri di pallavolo a Reggio e vela a Scilla: “Sport, inclusione e turismo, la Calabria protagonista”

L’assessore allo Sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, ha partecipato, oggi a Scilla, all’evento “Oltre il mare. I patrimoni per la continuità dell’offerta turistica”, organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, nel corso del quale ha messo in evidenza il valore del mare, non solo come paesaggio ma come patrimonio vivo del territorio: una risorsa culturale, economica, identitaria e naturalmente sportiva.

“Scilla – ha dichiarato l’assessore Micheli nel suo intervento – è uno di quei luoghi in cui il mare racconta storie antiche, ma allo stesso tempo offre opportunità concrete per costruire nuove prospettive di sviluppo.

Quando parliamo di continuità dell’offerta turistica e di destagionalizzazione, parliamo della capacità di un territorio di vivere tutto l’anno. In questo percorso lo sport ha un ruolo fondamentale”.

L’assessore ha anche ricordato la varietà di attività sportive praticabili in Calabria: rafting e canyoning nel Pollino, trekking e mountain bike in Sila e Aspromonte, sci con vista mare, vela, immersioni subacquee, kitesurf e windsurf: “La Calabria è una regione unica, dove è possibile passare dalle vette innevate alle spiagge assolate in poco tempo. Lo sport è uno strumento straordinario per attrarre visitatori, generare economia e promuovere benessere, inclusione e partecipazione”.

Ha poi parlato degli sport nautici e della vela “come esempi di discipline che uniscono tecnica, rispetto per l’ambiente e lavoro di squadra. Promuovere la vela- ha detto – significa offrire un turismo più sostenibile e più esperienziale, dando ai visitatori la possibilità di vivere il mare da protagonisti”.

“Come Regione siamo impegnati a sostenere associazioni sportive, federazioni, circoli nautici e operatori turistici per costruire un’offerta integrata che valorizzi il territorio durante tutto l’anno. Il nostro obiettivo è fare dello sport uno dei motori della crescita turistica, coinvolgendo giovani, associazioni e comunità locali. Anche per questo accolgo con molta soddisfazione l’annuncio della Federazione italiana pallavolo che ha comunicato che, ad agosto, Reggio Calabria ospiterà la Nazionale italiana maschile, campione del mondo.

Gli Azzurri arriveranno in riva allo Stretto domenica 23 agosto e svolgeranno diverse sedute di allenamento, accompagnate da appuntamenti istituzionali, prima di scendere in campo il 26 agosto al PalaCalafiore per il test match contro la nazionale cubana.

“Ospitare la Nazionale italiana di pallavolo – ha rimarcato infine l’assessore Micheli – è un evento di grande rilevanza. Significa celebrare lo sport di eccellenza e promuovere la Calabria come meta attrattiva capace di unire turismo, cultura e attività sportive di alto livello”.