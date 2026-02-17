Azione nomina un nuovo commissario provinciale a Reggio Calabria

Gianluca Califano, 40 anni, è stato nominato commissario provinciale di Azione per Reggio Calabria. L’investitura è avvenuta su indicazione del segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, in accordo con il segretario organizzativo del partito Ettore Rosato e il segretario regionale di Azione Calabria, Francesco De Nisi.







La nomina sarà sottoposta a ratifica nella prossima Direzione provinciale, come previsto dallo statuto del partito.

Gianluca Califano è stato in passato consigliere del Comune di Reggio Calabria in qualità di presidente della II Commissione consiliare “Affari Istituzionali” e per un breve periodo delegato ai Beni comuni e confiscati.