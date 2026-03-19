Azione: Domenico Pirrotta nominato Responsabile regionale dell’Organizzazione

In Calabria una figura proveniente dal mondo della scuola entra, con un ruolo di primo piano, nella progettazione politica di “Azione. Con Calenda”.

Si tratta del dirigente scolastico Domenico Pirrotta, al quale la Segretaria regionale del partito ha affidato l’incarico di Responsabile regionale dell’organizzazione, oltre alla presidenza dell’Assemblea provinciale di Reggio Calabria. La nomina, pienamente accolta e condivisa dalla presidente nazionale, Elena Bonetti, e dal vice-Segretario nazionale, Ettore Rosato – è stata formalizzata dal Segretario regionale Francesco De Nisi, che ha individuato in Pirrotta la persona ideale e il profilo adatto a rafforzare la struttura territoriale dello stesso partito, puntando su competenze maturate in ambito educativo, istituzionale e non di meno culturale.

«Alla base della scelta – si legge in una nota – vi è una visione della cittadinanza che il dirigente ha maturato nel corso della propria esperienza professionale e istituzionale: una cittadinanza intesa nella sua dimensione politica, sociale e culturale, fondata sulla conoscenza dei principi democratici, sulla qualità delle relazioni tra individui e sulla capacità di partecipare in modo criticamente consapevole e responsabile alla vita pubblica. In questo quadro si inserisce, d’altronde, la sua impostazione pedagogica, secondo cui i processi di apprendimento devono mantenere un legame stretto e fecondo con il territorio di appartenenza. Il contesto locale, infatti, non è inteso soltanto come spazio geografico, ma come ambiente sociale e culturale in grado di contribuire concretamente alla formazione della coscienza civica e della partecipazione».

Il preside Pirrotta nelle ultime elezioni regionali si è candidato nella Circoscrizione sud in qualità di consigliere, ottenendo un risultato di rilievo: è stato infatti il primo eletto nella propria lista nella provincia di Reggio Calabria.

Tra i compiti affidati vi sono il coordinamento e lo sviluppo dell’organizzazione territoriale, oltre alla promozione di iniziative volte a rafforzare la partecipazione e a costruire una classe dirigente competente e credibile.

«L’obiettivo – è scritto ancora nella nota – è rafforzare concretamente il concetto di partecipazione, intesa non solo come adesione formale, ma come reale possibilità per i cittadini – nessuno escluso – di esporre le proprie ragioni, avanzare proposte ed esprimere opinioni sulle principali questioni pubbliche. Una prospettiva di senso, questa, che si traduce anche nella volontà di promuovere strumenti e pratiche capaci di favorire il dialogo tra istituzioni, soggetti attivi della società civile e comunità locali. Tra le sfide indicate vi è, infatti, quella di costruire veri e propri “patti per lo sviluppo locale”, fondati su processi di concertazione e di collaborazione, da assumere come metodo centrale della programmazione politica sul territorio.

La finalità dichiarata è quello di consolidare la presenza del partito in Calabria – a partire dalla provincia di Reggio Calabria – puntando, più propriamente, su un radicamento più strutturato e diffuso e – al contempo – su una maggiore capacità di coinvolgimento dei cittadini. La nomina di Pirrotta segna così un ulteriore passaggio nella strategia di Azione sul territorio calabrese, con l’intento di coniugare competenze amministrative e sensibilità istituzionale e culturale all’interno di un più ampio progetto politico che mira sempre di più a crescere nell’orizzonte regionale e italiano».