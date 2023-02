Azienda agricola di Cardinale isolata a causa della neve: i Vigili del Fuoco sfamano gli animali e recuperano il proprietario

I Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Chiaravalle e sede centrale hanno raggiunto nel pomeriggio l’azienda agricola situata tra le montagne del comune di Cardinale, rimasta isolata a causa delle abbondanti nevicate.

Con un automezzo speciale cingolato “Aris San Bernardo”, partiti in tarda mattinata dal centro urbano di Cardinale, i Vigili del Fuoco hanno raggiunto le strutture della azienda agricola trasportando balle di fieno e sacchi di mangime per sfamare gli animali ricoverati all’interno dei capannoni. Ad attendere i soccorritori il proprietario dell’azienda, anch’egli rimasto bloccato in montagna dalla bufera di neve. Lo stesso, sfamati gli animali, ha fatto rientro con il mezzo dei Vigili del Fuoco alla propria abitazione nel centro abitato del comune di Cardinale.