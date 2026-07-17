Avvio iter tratto Catanzaro-Reggio della SS106, Minasi (Lega): “Calabria moderna e sicura grazie a Salvini”

“L’avvio dell’iter per la progettazione definitiva delle quattro corsie sulla Nuova SS106 nel tratto compreso tra Catanzaro e Reggio Calabria rappresenta un traguardo storico e una vittoria epocale per l’intero territorio calabrese. La notizia della presentazione del dibattito pubblico, annunciata ufficialmente da ANAS, raccoglie l’entusiasta e orgogliosa reazione delle istituzioni”. Lo afferma la senatrice della Lega, Tilde Minasi, esprimendo profonda soddisfazione per la convocazione ufficiale alla Cittadella regionale.

“Oggi assistiamo a una svolta straordinaria che cancella decenni di isolamento e di promesse mai mantenute, dimostrando la centralità del Sud nell’agenda di questo Governo. Voglio rivolgere un ringraziamento profondo e sincero al nostro ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che sin dal primo giorno del suo mandato ha preso a cuore le sorti della nostra viabilità. Grazie alla sua determinazione e a un piano di investimenti che non ha precedenti nella storia della Repubblica, stiamo finalmente trasformando quella che tutti definivano la strada della morte nella moderna e sicura Statale della Magna Grecia”. Continua la parlamentare del Carroccio, evidenziando il cambio di passo impresso dall’Esecutivo.

“Per il nostro territorio è di fondamentale importanza che la nuova grande arteria a doppie carreggiate e due corsie per senso di marcia arrivi finalmente fino a Reggio Calabria. Collegare la città dello Stretto e l’intera area metropolitana a questa infrastruttura d’avanguardia significa restituire dignità ai cittadini, garantire standard di sicurezza stradale europei ed eliminare una volta per tutte i tragici pericoli del vecchio tracciato. Questo collegamento rivoluzionerà l’economia locale, sbloccando le potenzialità turistiche e commerciali della fascia ionica”. Procede la senatrice Minasi, ponendo l’accento sulle ricadute economiche e sociali dell’opera.

“Con l’avvio del dibattito pubblico entriamo nella fase cruciale di un percorso che vedrà il coinvolgimento attivo delle comunità locali nella definizione di un’opera attesa da oltre mezzo secolo. Dalle parole stiamo passando ai cantieri e ai fatti concreti: la Calabria non è più la Cenerentola d’Italia, ma il cuore pulsante di una nuova stagione di sviluppo e modernizzazione infrastrutturale che il Gruppo della Lega ha fortemente voluto e che oggi diventa realtà”. Conclude la senatrice.