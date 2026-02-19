Avvincente match di Coppa Calabria per la Puliservice

Ambizione di ribaltarla, facendosi trascinare dal pubblico amico.
Prima di pensare alla sfida della Serie A3, con la Domotek Volley Reggio capolista impegnata sabato alle 18 al PalaPentimele contro l’imprevedibile Terni Volley Academy; prima di pensare al derby in campionato, programmato per sabato alle 19 al Boccioni, le amaranto della Puliservice giocano un’avvincente turno di Coppa Calabria Memorial Sergio Sorrenti.
Le ragazze di Mister Giglietta per passare il turno devono far valere il fattore campo, bissare il successo in campionato contro l’Arpaia Lamezia e ribaltare il 3-2 ottenuto dalle avversarie nella gara di andata.
In caso di vittoria al tie break per Capitan Suelen Oliveira e compagne, si volgerà verso il Golden Set, altri quindici punti supplementari per capire chi passerà il turno.
Si gioca alle 20.45 al Boccioni.