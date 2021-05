Avviati i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale n. 23 nel tratto Nicotera – Joppolo

Il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, ha effettuato, stamattina, un sopralluogo lungo la strada provinciale n. 23, dove la prossima settimana verranno avviati i lavori di messa in sicurezza del tratto Nicotera-Joppolo.

Ad attenderlo sul posto il sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, l’assessore Marco Vecchio, il consigliere provinciale, Giuseppe Dato e l’assessore del Comune di Joppolo, Ambrogio Scaramuzzino.

Gli interventi che si andranno ad effettuare riguarderanno prevalentemente il ripristino del piano viabile, la sistemazione di alcuni cedimenti di scarpate, la realizzazione di opere per la regimentazione delle acque meteoriche, quali cunette e canali di scolo, l’installazione della segnaletica orizzontale e verticale, nonché la pulizia delle cunette, delle banchine e delle scarpate delle aree pericolose.

L’importo complessivo dei lavori è di circa 500 mila euro. Ad aggiudicarseli l’impresa edile e stradale Parbonetti.

“Da concerto con le Amministrazioni comunali di Nicotera e Joppolo siamo riusciti ad uscire dai meandri burocratici e a dare, quindi, un’accelerata all’insediamento del cantiere, – ha affermato il presidente Solano -. Questo consentirà, da qui a qualche settimana, di rendere più sicuro e dignitoso un tratto di strada tra i più suggestivi del nostro territorio, che attraversa una realtà territoriale meta, soprattutto in estate, di tantissimi turisti”. Un lavoro quello in sinergia con tutti i Comuni del Vibonese sottolineato anche dal vice presidente della Provincia con delega alla Viabilità, Domenico Anello, che ha anche preannunciato “l’apertura, a breve, di una serie di cantieri su gran parte del territorio provinciale”.

Ad accompagnare lungo la SP 23 i rappresentanti istituzionali della Provincia di Vibo e dei Comuni di Nicotera e Joppolo sono stati i tecnici, Antonello Minarchi, progettista del settore Viabilità dell’Ente intermedio vibonese e Sabatino Panzitta, responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Joppolo.

Visibilmente soddisfatti per l’imminente avvio dei lavori gli assessori Ambrogio Scaramuzzino e Marco Vecchio e il sindaco Giuseppe Marasco. Quest’ultimo, partendo da una disamina socio-economica della realtà territoriale comunale e provinciale, ha quindi evidenziato “l’importanza strategica della viabilità soprattutto nelle dinamiche di sviluppo turistico ma nel contempo ha messo in luce la carenza di fondi a disposizione degli Enti locali”. Da qui l’apprezzamento di Marasco “per la sinergia istituzionale avviata sul territorio con il presidente Solano che ci consentirà, nonostante le difficoltà economico-finanziarie diffuse, di avviare anche su Nicotera lavori su strade che, da anni, versano in condizioni di estrema precarietà”.