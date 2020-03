Avviata la sanificazione del Pronto soccorso di Serra San Bruno

La sanificazione del Pronto soccorso di Serra San Bruno è stata avviata dall’Asp di Vibo Valentia a seguito del caso di Coronavirus registrato nella serata di ieri.



Dovrebbero, inoltre, essere adottate le misure volte ad accertare o escludere ipotetiche situazioni di contagio del personale sanitario entrato in contatto con l’uomo. Sempre più probabile, anche per come dichiarato dall’ex sindaco Luigi Tassone, l’adozione di provvedimenti ancora più restrittivi e volti alla tutela della salute pubblica.

Intanto, i paesi vicini hanno emesso ordinanze volte a limitare la diffusione del contagio.