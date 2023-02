Avviata la manutenzione degli impianti in galleria sulla Trasversale delle Serre

Anas ha programmato gli interventi di manutenzione programmata agli impianti tecnologici delle gallerie lungo la strada statale 713 “Trasversale delle Serre”, tra i territori comunali di Chiaravalle e Argusto, in provincia di Catanzaro.

Le attività, che interesseranno le gallerie ‘Sorbia’, ‘Argusto’ e ‘Argusto II’, riguarderanno, in particolare, l’adeguamento degli impianti d’illuminazione con tecnologia a LED, questi ultimi – oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di sostenibilità ambientale ed alla massima efficienza in funzione – garantiscono un notevole risparmio economico in termini di costi di gestione, anche grazie al sistema di regolazione del flusso luminoso installato.

Nel dettaglio, per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza, a partire da mercoledì 8 febbraio e fino al 9 giugno 2023, sarà in vigore un senso unico alternato sulla corsia di marcia in base alle esigenze lavorative, ed il limite di velocità di 30 km/h.