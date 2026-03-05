AVS: “Territorio vastissimo, le Circoscrizioni garantiranno una gestione di Reggio efficiente e mirata”

“Come Federazione Metropolitana di Sinistra Italiana-AVS di Reggio Calabria, non possiamo che esprimere la nostra convinta soddisfazione – è scritto in una nota – per l’avvenuta approvazione del regolamento definitivo sulla riforma delle Circoscrizioni da parte della II Commissione Consiliare Affari Istituzionali alla presenza della Segretaria Generale dell’Ente, la dottoressa Antonia Criaco, e dei dirigenti Iolanda Mauro e Franco Consiglio”.

“La nostra Federazione, nata appena un anno fa, si è battuta sin da subito – ricordano i membri nel comunicato – affinché le Circoscrizioni venissero nuovamente istituite nella nostra città.

Il Comune di Reggio Calabria – che ha un’estensione di ben oltre i 238 Km quadrati – si estende su un territorio vastissimo, variegato e molto complesso che si estende dalla costa alle colline fino a località territoriali aspromontane, caratterizzato quindi da peculiarità molto diverse, per cui ha bisogno di un’organizzazione istituzionale e amministrativa in grado di dare risposte efficienti ai territori e alle rispettive comunità.

Le 5 Circoscrizioni che stanno per essere auspicabilmente istituite dopo l’approvazione della Commissione Consiliare, permetteranno alle istituzioni comunali di garantire una gestione politico-amministrativa e programmatica finanziariamente sobria e sostenibile e sicuramente più efficiente e mirata alle esigenze dei rispettivi territori e alle comunità che vi risiedono e ci vivono”.

“Un altro aspetto di altissimo valore civile e sociale è rappresentato dal fatto che il Decentramento Amministrativo in itinere consentirà – a giudizio degli esponenti di AVS – l’incentivazione del coinvolgimento e della Partecipazione Democratica Attiva dei cittadini e delle associazioni alla vita politico-amministrativa e istituzionale della città, liberando altresì le periferie reggine da quella sensazione di isolamento e di abbandono di cui spesso sono afflitte.

Le Circoscrizioni saranno vere e proprie istituzioni comunali di prossimità il cui regolamento approvato disciplina la delimitazione territoriale di ognuna, il sistema elettorale e le funzioni – partecipazione popolare, rappresentanza territoriale, gestione dei servizi di prossimità – e avranno inoltre anche una funzione decisoria.

Adesso la parola passa al Consiglio Comunale che, entro poche settimane, dovrà passare al vaglio il progetto di decentramento amministrativo ed essere approvato in forma definitiva e operativa”.

“Come Sinistra Italiana-AVS di Reggio Calabria ci auguriamo -auspicano i rappresentanti di Sinistra Italiana AVS – che il Civico Consesso di Palazzo San Giorgio, dimostri responsabilità e ponderatezza e che proceda all’approvazione delle Circoscrizioni con un confronto civile e libero dalle solite polemiche propagandistiche e inutili che non interessano ai reggini e che non vanno nella direzione del progresso sociale ed economico di Reggio Calabria.

Per una volta le opposizioni di centro-destra abbandonino polemiche e critiche sterili e riconducibili soltanto alla loro foga elettoralistica e diano prova di amare davvero la città”.