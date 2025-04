Avis provinciale Vibo, dopo il secondo mandato la presidente Forelli cede il testimone: eletto il nuovo direttivo

Concluso il doppio mandato (il massimo da statuto) cede il passo alla presidenza di Avis provinciale, non senza emozione e qualche rammarico, Caterina Forelli, da tutti osannata per la scrupolosa e precisa conduzione. Il congedo durante l’assemblea annuale dei soci, svoltasi sabato scorso presso la sala consiliare della provincia. Ad aprire i lavori la stessa Forelli, che ha esordito con un breve excursus sulla storia di Avis nazionale, “che ha portato a un’organizzazione della donazione lodata e studiata, anche se dobbiamo fare di più per coinvolgere i giovani”. Sottolineate le “difficoltà” e gli “ostacoli” nella conduzione, derivanti dall’essere una “donna”, l’uscente ha passato in rassegna i principali obiettivi raggiunti: il bilancio sociale, elegantemente stampato in assoluta trasparenza; l’adesione a “Gestavis web”, utile per la formazione (primo soccorso, sicurezza, ecc.), per poter agire con serietà e qualità e per una precisa coordinazione delle donazioni e dei volontari; acquisto della sede di proprietà, “la casa del donatore”, punto di riferimento per tutti gli avisini e per creare l’Udr, per la raccolta del plasma; ultimazione del libro sulla storia dell’Avis, non senza tribolazioni, affidato a Valerio Colaci. Elogi al terzo settore, all’Avis e alla gestione Forelli sono arrivati da Fabio Signoretta, sindaco di Jonadi (dove è ubicata la nuova sede) e Pino Conocchiella, presidente “forum Terzo Settore”. L’assemblea ha approvato unanimemente tutti i punti all’Odg.: modifica statuto per variazione indirizzo, non più Vibo ma Jonadi; presentazione e approvazione del bilancio preventivo 2025 (241 mila euro) e del rendiconto 2024 (269 mila euro, con un avanzo di 8 mila 600 euro) a cura dell’addetto contabile Mimmo Ferrazzo, e contestuale lettura e approvazione relazione organo di controllo (nella persona di Claudio Nardella, rinominato tale per il prossimo quadriennio); nomina componente comitato medico scientifico, dottoressa Giusi Scordamaglia; ratifica consulta giovani, Nicola Polistina, Giulia Mio, Laura La Pera, Maria Galati, Giulio Pellegrino, Flavia Mio, Anna Maria Pellegrino, Andrea Ionadi, Paola D’Amico, Ilaria Gambino; proposta nomina componenti Consulta Giovani nazionale, Giulia Mio e Nicola Polistina (supplente); proposta candidati agli organismi collegiali Avis regionale, Nicodemo Napoli (riconfermato in consiglio), Nicola Basilio Barbieri (probiviro); nomina candidati all’assemblea regionale, Pasquale Majolo (Filadelfia), Maria Grazia Giordano (Mileto), Michele Pansa (Tropea), Letizia Zinnà (San Calogero); proposta nomina delegati assemblea nazionale, Giuseppe Bilotta (Filadelfia); elezioni (via web) componenti consiglio direttivo provinciale e proclamazione eletti. Prima di questo ultimo punto vi è stato un momento di scambio di targhe, fiori, ringraziamenti, congratulazioni e doni vari, anche tra uscenti e nuovi presidenti di alcune comunali In chiusura la proclamazione suddetta, 14 componenti su 17 candidati, da cui, nei prossimi giorni, dopo l’accettazione dell’incarico, verrà fuori il nome del presidente, che a sua volta assegnerà le varie cariche direttive. La serata è stata archiviata degnamente con un banchetto presso un locale del posto e il taglio della torta.