Autotreno con rimorchio finisce fuori strada: temporaneamente chiusa la “Tirrena Inferiore”

A causa di un incidente, la statale 18 “Tirrena Inferiore” è temporaneamente chiusa al traffico al km 377,700, a Lamezia Terme in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, un autotreno con rimorchio ha perso il controllo del veicolo finendo fuoristrada.

Al momento i veicoli leggeri vengono deviati lungo la strada provinciale mentre per i mezzi pesanti il percorso alternativo viene indirizzato lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dallo svincolo di Pizzo (SS 18 km 422,900) allo svincolo di Lamezia Terme (SS 18 km 375,k800) in entrambe le direzioni.

Sul posto sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per l’accertamento della dinamica e per ripristinare la circolazione in piena sicurezza in tempi brevi.