Un autotreno carico di bottiglie è finito fuori strada, per cause in corso di accertamento (presumibilmente per l’asfalto reso scivoloso dalle recenti piogge), in località Montecovello a Girifalco.



Il mezzo è stato riportato sulla strada e trainato dai Vigili del Fuoco, che ne hanno facilitato la prosecuzione del cammino. L’intervento ha richiesto la temporanea chiusura al traffico della strada provinciale 162. Verifiche sono state poi effettuate dai tecnici comunali.