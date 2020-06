Autostrada del Mediterraneo, l’uscita delle “Serre” diventa uscita “Soriano”

Cambia la denominazione dell’uscita dell’autostrada del Mediterraneo che consente l’accesso nell’entroterra. Sono stati infatti installati i nuovi cartelli sulla A2: l’uscita perde il nome storico “Serre” a seguito delle richieste dell’Amministrazione comunale di Soriano Calabro e assume la denominazione “Soriano”. Soddisfatto il sindaco Vincenzo Bartone che ringrazia “il dottor Pedullà, dirigente di Anas spa, che ha dato un contributo decisivo per risolvere un problema decennale” e “Michele Morabito per l’impegno profuso, dimostrando grande senso di appartenenza al nostro territorio e in particolare a Soriano”.