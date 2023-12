Autonomia scolastica. Fazio, Angilletta e Loielo scrivono a L’Andolina: “Cogliere l’ultima chance concessa dal Decreto Milleproroghe”

I sindaci di Fabrizia (Francesco Fazio), Mongiana (Francesco Angilletta) e Nardodipace (Romano Loielo) hanno inviato una missiva al presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado L’Andolina ed a tutto il Consiglio provinciale per fare luce sulla “questione afferente al dimensionamento scolastico ha visto spogliare l’area delle Serre vibonesi, quella più aspra e disagiata, dell’ennesimo presidio dello Stato, la Direzione scolastica di Fabrizia e, dunque, l’autonomia dell’intero Istituto, con conseguente accorpamento dei tre Comuni con Serra San Bruno”.

Dopo aver ricordato le battaglie condotte per richiedere “l’applicazione del contenuto delle Linee guida regionali che avrebbero consentito, al di là della popolazione scolastica interessata, il mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo di Fabrizia” e sottolineato che, invece, “il piano provinciale partorito sulla scorta delle ristrettezze dei numeri assegnati alla Provincia ha cancellato quell’autonomia”, i tre sindaci rilevano l’esistenza di “un’ultima chance” rappresentata dal recentissimo Decreto Milleproroghe, mediante il quale, “intervenendo in materia di dimensionamento scolastico, viene introdotta una deroga, seppur temporanea e limitata al prossimo anno scolastico 2024/2025, ai restrittivi termini di legge, concedendo alle Regioni di attivare ulteriori autonomie scolastiche rispetto ai piani di dimensionamento già approvati che, per la Regione Calabria, sono state fissate in 7, di cui una ulteriore autonomia è stata concessa alla Provincia di Vibo Valentia, la quale, entro pochissimi giorni, sarà chiamata a deliberare una proposta contenente la individuazione dell’autonomia aggiuntiva”.

Fazio, Angilletta e Loielo ricordano a tal riguardo, che “il vicepresidente della Regione Calabria, nonchè assessore all’Istruzione, con propria nota del 29 dicembre scorso raccomandava ai Presidenti delle Province, nell’individuazione delle autonomie aggiuntive, di attenersi al contenuto delle Linee guida regionali, valutando prioritariamente le esigenze di attribuzione delle autonomie nelle scuole maggiormente sovradimensionate o in quelle ricadenti in aree interne e con maggiori fattori di criticità”.

I sindaci rimarcano che “il Consiglio provinciale di Vibo Valentia è pertanto chiamato oggi a pronunciarsi per concedere, seppur in via strettamente temporanea, un’autonomia scolastica aggiuntiva rispetto al piano già approvato, residuando dunque una estrema opportunità per dare la giusta risposta ad un territorio atavicamente bistrattato”. La richiesta a L’Andolina ed al Consiglio provinciale è quella di “voler prendere atto degli estremi disagi, delle gravi difficoltà e delle ingenti disparità cui sono sottoposti ogni giorno i cittadini dei Comuni di Fabrizia, Mongiana e Nardodipace; di voler prendere atto che è assolutamente impensabile accorpare una Istituzione scolastica di un territorio come il nostro ad altre realtà, quali anche Serra San Bruno, che certamente non soffrono le nostre stesse problematiche”. La richiesta viene poi ulteriormente ribadita: “chiediamo alle Istituzioni provinciali di tenere conto nel decidere, almeno questa volta, della possibilità di deroga tracciata dalle Linee Guida regionali (‘aree interne e con maggiori fattori di criticità’) che sembrano essere state disegnate appositamente per consentire a realtà di montagna e fortemente penalizzate come l’area delle Serre vibonesi di mantenere, appunto, l’autonomia della Istituzione scolastica, massimo presidio di legalità e di rappresentanza dello Stato in ogni territorio”. Non manca l’orgogliosa rivendicazione finale: “i nostri studenti, i docenti, i genitori, devono continuare ad avere almeno questo importante punto di riferimento, questa importante raffigurazione dello Stato, sia per rendere più agevole la possibilità di studiare ai nostri ragazzi che, soprattutto, per poter iniziare a sperare, finalmente, di non essere più trattati come semplici cittadini di serie C”.