Autonomia scolastica confermata per l’Istituto comprensivo di Fabrizia, Tassone: “Le aree interne meritano considerazione e rispetto”

“Esprimo grande soddisfazione per il mantenimento dell’autonomia scolastico dell’Istituto comprensivo di Fabrizia e rivolgo un plauso alla consigliera provinciale del Partito democratico Teresa Centro che ha formalizzato la proposta ed a tutti i consiglieri che l’hanno sostenuta”.



È quanto afferma il dirigente del Pd e già consigliere regionale Luigi Tassone a seguito del voto favorevole del Consiglio provinciale di Vibo Valentia in riferimento alla rimodulazione del Piano di dimensionamento scolastico che, grazie alla disposizione introdotta dal Decreto Milleproroghe, ha permesso di recuperare una dirigenza.

“È stata una scelta di buon senso – aggiunge Tassone – che tiene in considerazione le peculiarità del territorio montano e, in particolare, le caratteristiche socio-economiche delle aree interne del Vibonese. Le popolazioni dì Nardodipace, Fabrizia e Mongiana avevano bisogno di un segnale di vicinanza da parte delle Istituzioni e di una seria considerazione politica non solo nei momenti elettorali. Le aree interne meritano rispetto – conclude – e, viste le difficoltà anche morfologiche con cui devono fare i conti, di un sostegno concreto”.