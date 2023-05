Autonomia differenziata, studenti a confronto con il docente Unical Damiano Silipo

L’interrogativo, di scottante attualità politica, questa volta, “Ali di Vibonesità” ha pensato di rivolgerlo ai giovani studenti vibonesi che non hanno perso tempo nel rispondere positivamente alla chiamata dell’Associazione.

“Autonomia differenziata: quale ricaduta per la Calabria? Ne parliamo con gli studenti delle scuole di Vibo Valentia” è’, infatti, l’accattivante tema che verrà dibattuto venerdì 12 maggio, alle ore 11, nell’aula magna del Liceo Classico “Michele Morelli”.

Condotto da Nino Potenza, ex dirigente scolastico ed ex Commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, oggi autorevole esponente storico culturale di “Ali di Vibonesità”, l’evento, dopo il breve indirizzo di saluto di Raffaele Suppa, Dirigente scolastico della Scuola ospitante, avrà come relatore centrale Damiano Silipo, Ordinario di Economia Politica all’Unical.

Considerata la partecipazione di molti studenti in rappresentanza delle scuole di Vibo Valentia, di insegnanti e cittadini, si ha motivo di credere che la scelta di porre al centro dell’iniziativa i giovani possa contribuire ad elevare notevolmente il suo contenuto.

Sarà interessante capire, attraverso un previsto intenso dibattito, come abbiano, tra l’altro, accolto la sfida che è stata lanciata dalla Lega e sostenuta dall’attuale maggioranza di governo.

Le interpretazioni venute fuori dal più generale dibattito aiuteranno sicuramente ad evidenziare, ulteriormente, il giudizio delle nuove generazioni invitate ad esprimersi su un argomento di rilevante profilo politico.