Autonomia differenziata, Irto: “È il momento più buio di questa legislatura, un colpo micidiale ai diritti dei cittadini”

“È il momento più buio di questa legislatura, il ddl sull’autonomia differenziata è stato approvato in Senato con i voti della maggioranza e a breve passerà alla Camera”. La dichiarazione è vergata dal senatore e segretario del Partito democratico della Calabria, Nicola Irto, secondo il quale si tratta di

“un colpo micidiale ai diritti dei cittadini, che produrrà ingiustizie devastanti perché non sono stati definiti i Livelli essenziali delle prestazioni; perché tra le materie che le Regioni potranno gestire da sole ci sono: tutela della salute, istruzione, tutela e sicurezza del lavoro e perfino trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. “Non c’è un solo centesimo – ha aggiunto Irto – per ridurre i divari esistenti tra Sud e Nord e c’è il rischio di creare un Paese dove ci saranno giovani più o meno fortunati sulla base del luogo di nascita. Tutto questo è inaccettabile. Continuiamo a lottare, ma il governo e la sua maggioranza hanno già deciso di spaccare l’Italia”. In Aula, i senatori del Pd hanno esposto cartelli con il Tricolore. In particolare, ad avviso della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, “Meloni passerà alla storia per aver spaccato l’Italia” ed è necessaria una “mobilitazione forte anche fuori dal Parlamento”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, per il quale “con il Barattelum di Calderoli ci saranno territori e cittadini di serie A e di serie B. Noi lotteremo contro questo disegno disposti ad arrivare fino al referendum”.