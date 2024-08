Autocarro carico di tronchi in fiamme sulla strada per Cardinale

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta nelle prime ore del pomeriggio sulla SP149 nel comune di Cardinale per un incendio di un automezzo.

Interessato dal rogo un autocarro Iveco con pianale carico di tronchi in transito.

Illeso il conducente che è riuscito ad abbandonare il mezzo prima che lo stesso venisse completamente avvolto dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione dell’incendio che ha distrutto la cabina guida e parte del carico.

Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità. L’origine dell’incendio è da imputare ad una probabile causa accidentale. Ulteriori accertamenti sono in corso.