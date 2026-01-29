Autoarticolato sbanda in autostrada: conducente ricoverato all’ospedale di Cosenza

I Vigili del fuoco del Comando di Cosenza sono intervenuti verso le 15 per un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A2 del Mediterraneo, al km 269+100 in direzione nord. Un autoarticolato, condotto da un autista di nazionalità rumena, è sbandato per cause in corso di accertamento. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale del SUEM 118, che ne ha disposto il trasporto presso l’ospedale di Cosenza.

La circolazione è attualmente consentita su una sola corsia ed esclusivamente alle autovetture. Sono in corso le operazioni di rimozione del mezzo pesante mediante l’impiego di una gru.

Sul posto operano i Vigili del Fuoco, personale Anas e la Polizia stradale per la gestione della viabilità e gli accertamenti di competenza.