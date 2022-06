Auto si scontra con un furgone: un morto e due feriti gravi

Un meccanico di 38 anni, Pasquale Cammareri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Bagnara Calabra, nel tratto della Provinciale che conduce da Palmi a Seminara, in provincia di Reggio Calabria.

Nel sinistro hanno riportato ferite gravi altri due individui che si trovavano a bordo di un furgone Ford Transit scontratosi in un impatto frontale con l’Alfa Romeo 156 condotta dalla vittima. I sanitari del 118 accorsi sul luogo della tragedia, raggiunto anche da Carabinieri e Vigili del Fuoco, si sono occupati del trasferimento di entrambi presso gli “Ospedali Riuniti” di Reggio Calabria: i medici non hanno sciolto la prognosi. Cammareri, provetto pilota di automobili, concorrendo con la scuderia “Piloti per passione”, si era aggiudicato il campionato italiano in qualità di miglior esordiente nello slalom.