Auto sbatte contro un albero: deceduto il conducente

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – distaccamento di Lamezia Terme è impegnata dalle ore 6.30 circa in via Scapillo nel comune di Gizzeria per un incidente stradale.

La vettura coinvolta è una Kia Sportage che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro un grosso albero fuori dalla sede stradale.

A bordo il solo conducente, di 39 anni, deceduto sul colpo.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura, in attesa delle autorizzazioni del magistrato di turno e del medico legale per estrarre la salma dalle lamiere.

Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti sono in corso circa la dinamica del sinistro.