Auto prende fuoco dopo incidente nel Crotonese: muore una donna

E’ spirata in mezzo al fuoco divampato in seguito allo scontro della Renault a bordo della quale viaggiava una donna di 85 anni intrappolata all’interno della vettura in fiamme. Il tragico episodio è avvenuto in località Torrente Lipuda, a Melissa, in provincia di Crotone. Le fiamme sono scoppiate a causa dell’impatto del veicolo con un muro laterale alla sede stradale. La vittima era una passeggera, la donna alla guida è rimasta ferita ed ustionata.

Ricevuti i primi soccorsi dopo aver lascito l’abitacolo, è stata trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118. Sul luogo si sono portati pure i Carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti del caso ed i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina del Comando provinciale di Crotone occupatisi dello spegnimento del rogo propagatosi alla vegetazione limitrofa. Il tratto interessato dall’incidente è stato interdetto al transito.