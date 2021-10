Auto precipita in un burrone a Palmi: morto un uomo

Il conducente di un’automobile caduta in fondo ad un precipizio di una profondità vicina ai 50 metri è deceduto alle 7:30 circa di stamattina in località Pontevecchio nel territorio comunale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria.

I Vigili del Fuoco, scendendo giù per una trentina di metri, hanno provveduto ad estrarre dall’abitacolo del veicolo il cadavere. Al momento non è stato possibile identificare la persona che ha perso la vita poiché finora i soccorsi intervenuti sul posto non hanno rinvenuto alcun documento. Sono in corso i rilievi per accertare come sia avvenuto il drammatico incidente stradale.