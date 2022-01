Auto precipita dal ponte: morto il conducente

Stamattina un 59enne è deceduto precipitando da un ponte che si trova sul fiume Soleo, in località Ponte di Ferro. Salvatore Scordamaglia, questo il nome della vittima, prestava servizio, in qualità di collaboratore scolastico, presso l’Istituto Comprensivo crotonese “Ernesto Codignola”. La vettura condotta dall’uomo che stava raggiungendo di buon mattino il suo luogo di lavoro è finita in acqua dopo essere volata giù per una decina di metri.

I Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro ed il personale sanitario del 118 giunto a bordo di un’ambulanza nulla hanno potuto per trarlo in salvo. Il magistrato ha ordinato che sia eseguito l’esame autoptico al fine di comprendere se l’incidente sia stato causato dalla circostanza che il 59enne potrebbe essersi sentito male oppure se la causa della disgrazia vada ricercata in altre ragioni.