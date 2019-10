Auto in avaria tamponata violentemente: ferite due persone

Questa mattina intorno alle 12:20 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta sulla Strada Statale 106 nei pressi di Località Sant’Anna direzione Catanzaro per un incidente stradale.

I Vigili del Fuoco all’arrivo sul post hanno appurato che vi erano due autovetture coinvolte nello scontro: una si era fermata per un surriscaldamento del motore ed è stata urtata violentemente dalla seconda. Due le persone rimaste ferite nell’impatto, entrambe si trovavano all’interno della macchina in avaria. Illeso il conducente della seconda vettura. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza le due auto che perdevano liquido. Sul posto i sanitari del 118 che hanno preso in consegna i feriti e due Volanti della Polizia Stradale.