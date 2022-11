Auto finisce in un fossato: ferite due donne e un bambino

Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Soverato e Distaccamento volontario di Girifalco sono intervenute alle 18.45 circa sulla SP nel comune di Squillace per un incidente stradale.

La vettura interessata è una Dacia Sandero che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo in un fossato adiacente la sede stradale. A bordo della vettura due donne e un bambino. La conducente incastrata nell’abitacolo è stata estratta dai Vigili del Fuoco ed affidata al personale sanitario del SEU118. I tre occupanti, feriti, sono stati trasferiti presso la struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Attualmente si sta procedendo al recupero dell’automobile con ausilio dell’autogru giunta dalla sede centrale. Sul posto sono giunti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.