Auto finisce in un canale: salvata una coppia di anziani [FOTO]

Questa mattina intorno alle ore 12:10 una chiamata alla sala operativa del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Crotone ha segnalato un’autovettura Suv Kia Sportage uscita fuori strada.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco sono intervenuti repentinamente all’estricazione, non facile, di uno dei due passeggeri malcapitato: si trattava di una coppia di anziani residenti a Cutro.

L’auto, per motivi ancora da accertare, ha perso aderenza finendo in un canale adiacente la strada che porta da San Leonardo a Cutro.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco di Crotone è stato complicato anche dal fatto che la signora, incastrata sul lato destro poggiato al terreno, era anche dolorante alla spalla, quindi l’estrazione della stessa è avvenuta dal lato posteriore della vettura, dopo aver divelto i sedili posteriori.

Sul posto anche l’ambulanza della Misericordia e i Carabinieri per i rilievi del caso.