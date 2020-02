Auto finisce ai piedi di una scarpata nel Vibonese: due feriti

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti intorno alle 15,30 di oggi a Mesiano, lungo la Strada Provinciale 17, per un incidente stradale.



Una Peugeot 307, a bordo della quale viaggiavano due persone di nazionalità marocchina, ma residenti nella provincia di Vibo Valentia, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi e fermandosi ai piedi di una scarpata. I Vigili del Fuoco, dopo aver stabilizzato la vettura, hanno estratto i feriti dall’abitacolo affidando gli stessi ai sanitari per le cure ed il trasporto in eliambulanza ai presidi ospedalieri. Successivamente si è proceduto alla messa in sicurezza della vettura.