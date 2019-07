Auto di un sacerdote distrutta dalle fiamme nel Vibonese

E’ stata distrutta dalle fiamme l’automobile di un prete di Nicotera, don Nunzio Maccarone, 69 anni.

La vettura del sacerdote, in passato insegnante presso il locale Liceo Classico, era in sosta a ridosso della parrocchia di San Giuseppe. Nel frattempo il religioso era impegnato nella celebrazione della Santa Messa. I Carabinieri hanno avviato le indagini sull’episodio, verificatosi intorno alle 8:30 di oggi, per scoprire l’origine del rogo. Già nel 2016, persone rimaste sconosciute bucarono gli pneumatici dell’automobile del presule. Per domare il rogo è stato necessario l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.