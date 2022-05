Auto contro un muro nel Vibonese: giovane trasferito in elisoccorso

Un 19enne è stato protagonista di un brutto incidente a San Nicolò di Ricadi. Il giovane stava guidando la sua auto quando, per cause in corso di accertamento, è andato a finire contro un muro. È stato allertato dai residenti del luogo il 118 e, in considerazione dei diversi traumi riportati, è stato costretto ad intervenire l’elisoccorso. Il ragazzo – che estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco – si trova ora all’ospedale di Catanzaro, dove si stanno valutando attentamente le sue condizioni.