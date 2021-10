Aumento dello stipendi dei sindaci, Morra: “Andavano aiutati gli amministratori dei piccoli Comuni, non quelli dei grandi”

“Nella manovra in discussione nel Cdm è stato previsto l’aumento dello stipendio di sindaci e presidenti di Regione. L’aumento deciso dal Consiglio dei Ministri sarà dell’80% per i primi cittadini dei Comuni capoluogo di Regione e per i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti; del 70% per i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti; del 45% per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; del 35% per i sindaci dei Comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti; del 30% per i sindaci dei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; del 29% per i sindaci dei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti; del 22% per i sindaci dei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti e del 16% per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti”.

La notizia è rilanciata dal presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra che entra nei dettagli della variazione fornendo gli importi attuali che, dunque, andranno rivalutati: “questo il compenso dei sindaci ad ora, calcolato in base al numero degli abitanti: fino a 1.000 abitanti: 1.290 euro; da 1.001 a 3.000 abitanti: 1.450euro, da 3.001 a 5.000: 2.170 euro, da 5.001 a 10.000: 2.790 euro, da 10.001 a 30.000: 3.100 euro, da 30.001 a 50.000: 3.460 euro, da 50.001 a 100.000: 4.130 euro. da 100.001 a 250.000: 5.010 euro; da 250.001 a 500.000: 5.780. Oltre i 500.001: 7.800 euro”.

“Se proprio si dovevano aiutare amministratori pubblici spesso esposti e oberati di responsabilità e di lavoro – rileva – i primi a dover essere aiutati dovevano essere i sindaci dei piccoli Comuni, quelli in cui l’eletto deve supplire ad esempio il dirigente dell’ufficio tecnico perché non c’è e non ce lo si può permettere, o deve dare il suo cellulare per qualsiasi emergenza data la carenza degli uffici.

Anche da questo provvedimento – conclude – il Governo rivela per chi ha maggiori attrazioni: i grandi ed i forti, trascurando i piccoli ed i deboli”.