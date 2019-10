Aumentati i controlli dei Carabinieri nelle Serre: sanzioni e denunce

Nel corso dell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno unitamente ai militari dei Reparti Specializzati del Nas di Catanzaro e del Nil di Vibo Valentia, al fine di garantire una cornice di sicurezza agli eventi organizzati nell’ambito della cittadina della Certosa, hanno intensificato i controlli sul piano preventivo e su quello repressivo.

Di fatto sono state predisposte specifiche pattuglie in coordinazione per incrementare maggiormente il livello di sicurezza, innanzitutto, nell’ambito dei controlli stradali e sul piano dell’ordine e la sicurezza pubblica. Varie sono state anche le pattuglie “appiedate” dei Carabinieri “tra la gente”.

Ovviamente non sono mancate le denunce all’Autorità giudiziaria. È il caso di un ragazzo 28enne originario di Mongiana, denunciato per il porto di un coltellino in circostanze di tempo e luogo non giustificabili; lo stesso, è stato inoltre segnalato alla Prefettura di Vibo Valentia per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

È stato denunciato anche un uomo di Arena, 59enne, responsabile di guida di veicolo sottoposto precedentemente a sequestro e privo di assicurazione obbligatoria.

Sempre sul piano della sicurezza stradale, varie sono state le sanzioni elevate soprattutto per guida senza assicurazione e senza revisione, per complessivi 17.500 euro.

Sono stati, inoltre, controllati vari esercizi di ristorazione: in tutto sono stati controllati 6 ristoranti, in alcuni di questi sono state riscontrate violazioni in materia di lavoro nero (individuati 2 lavoratori privi di contratto), per le quali sono state comminate sanzioni complessive di 7.200 euro. In alcuni casi sono stati trovati alimenti privi di tracciabilità che hanno portato a sanzioni per 4.500 euro e in un due casi, non sono stati rispettati i requisiti minimi di igiene, disattenzione che ha portato ad una sanzione di 2.000 euro.

In totale sono stati sequestrati circa 30 kg di alimenti privi di tracciabilità, 1 coltello a serramanico, 2 grammi di marijuana e 2 autoveicoli.