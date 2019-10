Aumentano i controlli dei Carabinieri sulle strade delle Serre: 3 automobilisti beccati in stato di ebbrezza

Nel corso degli ultimi giorni i militari della Compagnia di Serra San Bruno, e nel particolare della Sezione Radiomobile e della Stazione di Arena, hanno posto in essere un’efficace azione di prevenzione e repressione dei reati commessi dagli automobilisti “spericolati”.

Nel dettaglio, sono stati intensificati i controlli tramite etilometro al fine di prevenire il fenomeno di guida in stato di ebbrezza. Tre soggetti sono risultati positivi alla guida; in due casi si è superata la soglia minima per il deferimento alla competente Autorità giudiziaria. In un caso, invece, si è provveduto alla contestazione amministrativa dell’illecito: il tasso alcolico era, infatti, superiore allo 0,5 g/l, ma inferiore alla soglia penale dello 0,8 g/l. E’ stato poi denunciato T.F., 24enne originario di Serra San Bruno, poiché trovato alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolico di 1,31 g/l, mentre, invece, P.S., 58enne originario di Pizzoni, è stato denunciato poiché, a seguito di un sinistro stradale, gli è stato riscontrato un tasso alcolico di 1,61 g/l, di molto superiore rispetto allo 0,5 g/l. Rimanendo sempre nell’area delle Preserre, ma ad Acquaro, i militari della Stazione di Arena hanno proceduto al deferimento di M.F., 40enne originario di Acquaro, poiché beccato alla guida del proprio autoveicolo senza patente. Tale violazione è stata reiterata nel corso dei precedenti 2 anni e per questo motivo, il soggetto è stato denunciato.