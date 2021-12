Aumentano i casi di Covid a Serra: le raccomandazioni del sindaco

“Sono quindici i casi Covid attualmente accertati con tampone molecolare a Serra. Si tratta di persone in isolamento da diversi giorni, alcuni da più di due settimane, in attesa del tampone di controllo”.

Il sindaco Alfredo Barillari traccia il quadro della situazione rilevando che “i ritardi dovuti all’incremento dei casi sul territorio, non facilitano l’attuazione del protocollo di prevenzione” e precisando che “nelle ultime 48 ore registriamo 6 casi positivi al tampone rapido” e che “le persone sono tutte in buone condizioni di salute”. Il primo cittadino specifica di essersi “recato a Pizzo presso la sede allestita dall’Asp per gestire l’emergenza al fine di programmare i tamponi di controllo per le persone già risultate positive” che “verranno effettuati nella giornata di domani”.

Barillari precisa inoltre che “ogni lunedì a Serra verrà effettuato un drive-in organizzato dall’Asp per aumentare il monitoraggio sul territorio delle Serre e assicurare i controlli con molecolare sui tracciamenti dei casi positivi”. Non mancano le raccomandazioni atte ad evitare occasioni di contagio: “è fondamentale evitare spostamenti nei comuni limitrofi e rispettare le regole di distanziamento e indossare la mascherina”.