Aumentano gli accessi nel Pronto soccorso di Serra San Bruno per la puntura di zecche

Sono discretamente aumentati nelle ultime settimane gli accessi in Pronto soccorso per la puntura di zecche. Il problema che sta investendo tutta l’Italia viene dunque riscontrato con evidenza anche nelle Serre, dove ad essere colpiti da questo tipo di artropodi sono soprattutto bambini che hanno svolto attività ludiche in aree caratterizzate dalla presenza di erba alta, cespugli, felci o comunque vegetazione incolta. Ma sono diversi gli adulti che sono stati costretti a ricorrere ai sanitari per rimuovere questi parassiti, incuneatisi nell’epidermide a seguito di attività lavorative in aree boscate o comunque non immediatamente vicine al centro storico.



Dopo il caso del bimbo di Castrovillari, i genitori sono spinti ad adottare maggiori cautele e a chiedere interventi risolutivi. Non sono ancora certi i motivi della diffusione delle zecche, anche se secondo studiosi internazionali “l’aumento di questi insetti è una diretta conseguenza dei cambiamenti climatici: il caldo e le piogge improvvisi e hanno fatto crescere la vegetazione rapidamente anche nelle zone urbane, creando le condizioni ideali per zanzare e zecche”.

Le zecche sono portatori di malattie anche letali: è importante estrarle integralmente entro le prime 24 ore. Esse conficcano il loro apparato boccale nell’ospite e succhiano il sangue, ma tale operazione è di solito indolore poiché le zecche emettono una sostanza ad azione anestetica. Dunque, si rende necessario un controllo visivo per scongiurare punture indesiderate.