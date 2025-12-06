Attraversamento del torrente Barone sulla Statale 106 a Badolato, Alecci: “Finalmente buone notizie sull’intervento di ripristino”

“Da molto tempo la comunità di Badolato e il comprensorio circostante attendono la risoluzione di una problematica che sta creando grandi disagi e grandi pericoli nella viabilità cittadina”. Il consigliere regionale Ernesto Alecci si riferisce “all’assenza di un parapetto a norma nel tratto della Statale 106 che attraversa il torrente Barone, tratto in cui perse la vita circa due anni fa in un tragico incidente Giovanni Mellace e da allora mai più ripristinato in maniera adeguata e definitiva”. “Su una Statale 106 già ricca di criticità – spiega l’esponente del Pd – situazioni di questo tipo aumentano la pericolosità e i disagi dei singoli tratti che, spesso, interessano zone che collegano molti centri urbani e possono avere anche valenza turistica. Sono numerose, infatti, le segnalazioni di cittadini e associazioni che ho ricevuto e che denunciano come la situazione tampone adottata da Anas, e cioè la collocazione di new jersey in cemento, crei problematiche alla viabilità, mentre non appare adeguatamente visibile e illuminata la segnaletica verticale”.

Al riguardo, Alecci ha interpellato direttamente Anas per “chiedere chiarimenti riguardo l’opera in questione e i tempi di realizzazione ricevendo ottime notizie”. Con riferimento al parapetto incidentato, infatti, è stato confermato che “Anas ha di recente perfezionato e quindi finanziato il progetto di ripristino dell’opera mediante installazione di una barriera bordo ponte a norma, un progetto di prossimo avvio”. “Ho accolto con grande soddisfazione – commenta Alecci – questi chiarimenti che annunciano, dunque, la risoluzione della problematica al più presto. Il timore principale dei cittadini, infatti, era quello di non ricevere segnali riguardo l’opera da realizzare, temendo che la situazione attuale a poco a poco divenisse definitiva. Un timore, per fortuna, scongiurato dalle parole dirette di Anas – conclude – con cui continuerò a confrontarmi riguardo la messa a terra e la conduzione di questo e altri interventi così importanti per i nostri territori”.