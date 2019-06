“Attività motoria e salute” a Pizzo per promuovere lo sport e la buona salute

Lo sport come importante arma di prevenzione.

È questo il messaggio che ha permeato la giornata dello sport tenutasi a Pizzo. La sinergia tra l’amministrazione comunale, la Croce Rossa e al New Delta ha voluto puntare l’attenzione sull’importanza dello sport come primo atto di prevenzione per la salute. All’incontro hanno partecipato il sindaco della città napitina Gianluca Callipo, insieme all’assessore allo sport Giorgia Andolfi, Gino Bilotta (medicina dello sport), Giuseppe Gambardella e Romeo Aracri che ha dato il via ai lavori introducendo ai presenti i dati dell’incidenza celiaca sul territorio. Presenti anche rappresentanti del mondo scientifico oltre che associazioni sportive della zona ed i loro campioni, le atlete Angela De Caria e Federica Mirabello insieme alle asd Atena e la Federazione Italiana tennis, Evolution Dance e il gruppo di kick boxing della Thunder Pizzo che hanno avuto parte attiva durante l’evento con dimostrazioni e trofei appositamente organizzati.