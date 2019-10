Attivato all’ospedale di Vibo lo sportello migranti

E’ attivo presso la sede dell’Ospedale di Vibo Valentia lo sportello informativo migranti gestito dalla Cooperativa Sociale Promidea in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

Lo sportello migranti rientra nel progetto FAMI IMPACT Calabria Accoglie 2.0.

Il progetto, promosso dalla Regione in partenariato con alcuni istituti scolastici e soggetti del Terzo settore e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a valere sulle risorse del F.A.M.I., ha l’obiettivo di consolidare piani di intervento regionali in materia di integrazione dei cittadini di Paesi Terzi, per supportare, agevolare e favorire la loro integrazione sociale ed economica e rimuovere gli ostacoli che ne possano impedire la realizzazione.

Nello specifico il personale esperto che opera all’interno dello Sportello immigrati (Assistente Sociale e Mediatore Linguistico) offre servizio di mediazione interculturale e si occupa della presa in carico dell’utenza straniera attivando servizi di supporto rispondenti alla problematica espressa.

Lo sportello sarà operativo fino al dicembre del 2020. La sede di servizio è situata presso l’Ufficio Accettazione dell’Ospedale di Vibo Valentia e lo sportello è aperto al pubblico il lunedì e martedì dalle 9 alle 12.