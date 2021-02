Attivate dall’Asp di Vibo le casse automatiche per la riscossione del ticket

Sono attive le due casse automatiche installate nell’atrio dell’Ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e all’ingresso del Poliambulatorio di Moderata Durant.



Le casse, operative h 24, consentiranno di regolarizzare le prestazioni prenotate telefonicamente presso il CUP (Centro Unico Prenotazioni) dell’ASP di Vibo Valentia, evitando così di recarsi agli sportelli ticket.



Il pagamento del ticket è possibile solo con moneta elettronica e non con il contante.

Le operazioni da effettuare sono estremamente semplici.

• Preliminarmente è necessario inserire o esporre nello scanner la tessera sanitaria dell’interessato per ottenere la videata con le prestazioni prenotate;

• Successivamente, dopo avere selezionato la voce per la quale si desidera procedere, apparirà l’importo da pagare;

• A questo punto sarà sufficiente inserire il bancomat o la carta di credito per ottenere il pagamento del ticket.

Anche i pazienti che sono esenti dal pagamento del ticket, potranno regolarizzare le impegnative con importo zero, purché precedentemente prenotate.

Tale iniziativa consentirà di ridurre notevolmente i disagi ai cittadini evitando file presso gli sportelli ticket