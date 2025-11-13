Attivata a Gioiosa Ionica Postazione di Emergenza Territoriale 118: grande soddisfazione di Mazzaferro (Forza Italia)

Il Segretario cittadino di Forza Italia Vincenzo Mazzaferro, insieme all’intero gruppo di Gioiosa Ionica, consiglieri e tesserati, esprime grande soddisfazione per l’attivazione della Postazione di Emergenza Territoriale (P.E.T.) 118 a servizio della nostra comunità. L’inaugurazione si terrà domenica 16 novembre alle 10:30 presso l’immobile comunale di via Diaz.

“Si tratta – scrivono in una nota – di un risultato concreto che rafforza la rete dell’emergenza-urgenza, garantendo maggiore tempestività e sicurezza ai cittadini, in particolare nell’area della Valle del Torbido. Un traguardo reso possibile grazie alla costante attenzione del Governo regionale e alla guida del Presidente Roberto Occhiuto, nonché alla sinergia tra istituzioni locali e sanitarie.

Questa è la strada giusta: collaborazione, responsabilità e impegno condiviso per migliorare i servizi e avvicinare la sanità ai bisogni reali del territorio. Forza Italia Gioiosa Ionica conferma il proprio impegno a proseguire su questo percorso, lavorando fianco a fianco con tutte le istituzioni per consolidare e potenziare i servizi sanitari a beneficio di tutti”.