Attivata la nuova MOC del “Morelli”

29 Ottobre 2025

Ospedale Morelli di Reggio Calabria

Da domani, 30 ottobre, presso la U.O.C. di Radiologia del presidio ospedaliero “Morelli” del G..O.M. di Reggio Calabria, sarà attivata la nuova MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata).


L’acquisto è stato effettuato e collaudato dopo il guasto del precedente macchinario.
Pertanto, le prenotazioni per tale prestazione sono riaperte. Le prenotazioni si effettuano chiamando al numero unico del CUP Regionale: 0961 789789 o attraverso il Portale web CUP Regionale.
Relativamente ai pazienti già prenotati che non hanno potuto effettuare la prestazione a causa del guasto, gli stessi saranno richiamati per il recupero delle liste d’attesa. A tale attività sarà dedicato un giorno a settimana.

