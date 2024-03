Attesa quasi finita per la presentazione di “Artisti e Poeti del III Millennio”

Sarà presentato a Palazzo Gagliardi il 4° volume dal titolo “Artisti e Poeti del III Millennio” a cura di Sonia Demurtas, editrice e studiosa di storia dell’arte. L’evento prevede la mostra di tutte le opere presenti nel libro e di alcuni artisti che sono rientrati nella Top 10 del Premio “Arte San Valentino”, con l’occasione sarà premiato anche l’artista Gregorio Procopio vincitore del primo premio “Arte San Valentino” a cui sarà dedicata anche una mostra personale con esposizione di nuovi dipinti. Il libro, che permette agli artisti di accedere alla mostra presso il primo piano di Palazzo Gagliardi, nasce in una veste editoriale di grande impatto visivo: “Artisti e Poeti del III Millennio” è interamente a cura di Sonia Demurtas. Il volume interamente a colori è ricco di arte e poesia e non passa inosservato per stile, eleganza e originalità. Ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo: ha bisogno di qualcuno che, con la meraviglia negli occhi e lo stupore nel cuore, la racconti per lui. Questo è ciò che si fa la critica d’arte Sonia Demurtas: racconta la vita dell’autore, gli dona un volto e un’identità, ne esalta l’essenza, entrando in punta di piedi nel cuore dell’opera e dell’artista.



Gli autori selezionati con cura possono ritenersi parte di un importante progetto. Tutti coloro che fanno parte dell’Associazione “Fior di Loto” possono ritenersi fortunati. L’obiettivo è farsi conoscere, diffondere l’amore per l’arte e far vivere la capacità di emozionarsi. Tutto è incentrato su un percorso che tende a valorizzare l’arte e l’artista, esaltando la sua figura professionale, un libro è un trampolino di lancio ma anche sapere di lasciare una “traccia” culturale del suo “passaggio” sulla terra. Nascono così libri, curati nei minimi particolari, piacevoli da leggere e belli da sfogliare, le opere si trovano nelle pagine come racchiuse in uno scrigno di preziosi tesori. La scultura, la pittura e la poesia, rappresentano il bisogno ancestrale, innato e primario dell’Uomo di esprimere se stesso attraverso la sua creatività. La partecipazione a un volume come questo può essere un passo importante per l’esordio ufficiale nel mondo dell’arte e della scrittura, ma anche una conferma delle proprie capacità. Sonia Demurtas valorizza così i suoi artisti in un libro che esalta l’arte a l’artista a 360 gradi. Fare Arte nel Terzo millennio è soprattutto donare la propria vita alla creazione, essere capaci di trasmettere emozioni, ma anche essere portatori di Pace. “L’arte è la forma più alta della speranza” diceva Gerhard Richter. “Artisti e Poeti del terzo millennio” vuole essere un messaggio di speranza per un futuro migliore, che non veda altra guerra, altra distruzione, altra violenza. Nelle opere dei nostri artisti troviamo un richiamo di forte attaccamento alla storia, alle radici, sono opere che meritano di essere conosciute e diffuse per la loro qualità letteraria e per la loro bellezza artistica… anche il volume di questa nuova edizione sarà inviato gratuitamente alle più importanti librerie pubbliche italiane affinché li acquisiscano ufficialmente nel loro patrimonio librario. Il codice ISBN permette inoltre all’antologia di essere reperibile in 89 paesi del mondo. Il libro è un messaggio di amore universale dove ogni autore potrà ritrovare se stesso ed essere testimone della sua arte: nessuno ha mai scritto, dipinto o modellato se non per uscire fuori da un particolare momento di vita.

Agli artisti è dato il difficile compito di sognare un mondo migliore, per questo: ogni singola opera d’arte è l’adempimento di una profezia proprio come diceva Oscar Wilde. L’autrice ringrazia gli autori presenti e in particolare la pittrice e scultrice Elvira Sirio che ha realizzato la copertina del libro: gli altri artisti presenti sono tutti di grande livello ed hanno superato una rigorosa selezione per essere protagonisti in un libro così importante. Gli autori sono: Amalia Politi, Tonino Gaudioso,Annamaria Massa, Mauro Proci, Alfredo Campagna, Alida Nella Punturiero, Sator, Monica Mazzaccaro, Pasquale Terracciano, Nicoletta Bertoncini, Mariagrazia Papagno, Eleonora Laganà, Mirko Capponi, Annelise Atzori, Gregorio Procopio, Luciano Tigani, Fabio Mascaro, Leonardo Cristofaro, Domenico Virdo’, Francesco Naccari, José Miranda, Cristina Corso, Angela Ciboddo, Francesco Logoteta, Antonella Fortuna, Caterina Rizzo, Ornella Paglialonga, Nadia Martorano, Romina Monteleone, Andrea Stanić, Liliana Condemi, Rosaria La Rosa, Carlo De Nino, Mark Drusco, Angelo Nazionale, Antonio Parisi, Sophia Parisi! Maria Nicolò, Nazarena Cilli, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Francesco Saverio Capria, Sergio Camellini, Maria Luigia Unida, Antonio Franzé, Rosita Panetta, Vera Console, Monica Colombaro, Emma Bitri, Anna Callipo, Luigi Vicidomini, Tania Marino, Giovanna Santangelo, Carola Catanese, Anna Alfano,Vincenzo Aruta, Sonia Demurtas, Domenico Truocchio, Francesco Antonio Solano, Annamaria Cusato. Il tutto è a cura di Sonia Demurtas che ha realizzato sia la parte grafica con il designer di copertina che la progettazione interna, oltre che le recensioni dei singoli artisti.Gli artisti provenienti dal Premio “Arte San Valentino” che saranno presenti all’evento proponendo la loro arte sono: Licia D’Urzo Morelli (scrittrice e poetessa) e gli artisti Melina Morelli, Maria Rosaria Valenti, Rosetta Bova, Lilly Calello, Carmen Carioti, Claudio Foti, Antonio Fortebraccio. Gli artisti in erba presenti con loro opere sono Miriam Monteleone e Pietro Lopresti.