Attacco frontale di “Uniti per Serra” a Barillari: “Voleva un incarico nelle strutture regionali, ma i suoi lo hanno temporaneamente fermato”

S’infiamma subito la campagna elettorale a Serra San Bruno. Dopo le schermaglie dei giorni scorsi e la manifestazione in piazza di “Liberamente”, “Uniti per Serra” entra nell’arena a gamba tesa e affonda i colpi.

Il gruppo guidato dal candidato a sindaco Antonio Procopio ha incontrato questa mattina i cittadini recandosi direttamente presso le loro abitazioni e consegnando una lunga lettera informativa. “Questa attività – spiegano i candidati – in continuità con la costante presenza tra la gente, proseguirà nei prossimi giorni”. Di seguito, il testo completo della lettera:

Cara cittadina, caro cittadino,

con queste righe sottoponiamo alla tua attenzione una riflessione invitandoti, al tempo stesso, a condividere le tue opinioni e le tue proposte.

I prossimi anni saranno decisivi per la nostra Città. L’emergenza Covid-19 ha aggravato la crisi economica a tutti i livelli. Ma ha anche inciso profondamente sulla società stessa obbligando a ripensare il modo di vivere la quotidianità. Di fronte a questi cambiamenti dobbiamo essere pronti. Adesso Serra San Bruno non può farsi trovare impreparata o in balia di improvvidi urlatori che considerano la carica di sindaco uno strumento occupazionale!

Per affrontare la situazione occorre, invece, che ci sia una classe dirigente competente e responsabile, seria e matura, lungimirante e coraggiosa. In questo momento delicato, non possiamo affidare le sorti della nostra comunità a chi considera Serra San Bruno uno “scalo” occasionale o il luogo dove trascorrere le vacanze per poi ripartire.

Chi oggi si erge a paladino, quando ha rivestito il ruolo di opposizione, ha dato prova di assenza e distrazione, persino in fasi salienti per la nostra Città come l’approvazione del bilancio. Nonostante tutto, abbiamo ascoltato le dure reprimende di candidati “sobillatori” che, scagliandosi pesantemente contro la politica, hanno apostrofato chi lavorava nelle strutture regionali. Hanno parlato con disprezzo di “portaborse” e di “stipendi”. Tuttavia, oggi, alcune persone appartenenti alla lista denominata “Liberamente” sono impiegate nelle strutture regionali ed il disprezzo precedente si è trasformato in una incoerente e tacita accettazione. E finanche il loro capopopolo Alfredo Barillari, dopo le ultime elezioni regionali, è stato sul punto di accettare un incarico presso una struttura regionale, salvo poi essere bloccato dalla parte dirigente del gruppo che – temendo di perdere anche uno dei tanti ritornelli della campagna elettorale – lo ha obbligato, quantomeno, a rinviare il tutto a dopo le elezioni. È noto a Serra, infatti, che per questo motivo il gruppo è stato sul punto di disintegrarsi e, con il passare dei mesi, ha perso pezzi importanti. Forse perché l’immagine patinata che si proietta sui social è assai diversa da quella reale!

La nostra squadra vuole aiutare e non penalizzare chi si impegna per portare avanti onestamente una famiglia, perché sappiamo bene che il rispetto personale viene prima di tutto. Siamo consapevoli che tanti giovani, con grande generosità e spirito di sacrificio, stanno costruendo qui la propria famiglia: a loro ed a chi, pur lontano, vorrebbe tornare perché qui ha davvero le proprie radici va il nostro pensiero; è anche per loro che vinceremo questa sfida. Il confronto politico, anche acceso, è una cosa, l’azione di screditare l’uomo o la donna è un’altra e va respinta con forza!

“Uniti per Serra” rappresenta un gruppo di persone in grado di lavorare in sinergia per il bene di tutti, oltre a costituire un interlocutore affidabile, capace di rappresentare bene i cittadini nelle sedi che contano e di dialogare correttamente con le Istituzioni. Esso è, infatti, espressione di un consenso autentico e radicato sul territorio. Realizzare lo sviluppo di Serra San Bruno è un’operazione che richiede costanza e dedizione, non una chiacchiera da pub.

“Uniti per Serra” nasce dalla volontà di guardare avanti, valorizzando quanto fino ad ora è stato prodotto. Presupposto di questo progetto è la capacità di riconoscere con obiettività la situazione: solo così si possono rafforzare i punti d’eccellenza e intervenire sulle criticità. Chi ha i paraocchi guarda solo in una direzione, senza prestare attenzione e senza capire ciò che gli succede attorno. Questo è un atteggiamento pericoloso che porta solo danni.

Chi agita incoerentemente la bandiera del cambiamento pur essendo il figlio della più vecchia e logora politica non è credibile. A Serra San Bruno servono entusiasmo, esperienza, competenza politica ed amministrativa.

L’improvvisazione, il cui frutto sono le candidature raccattate all’ultimo minuto, fa sì che si stia insieme solo spinti dalla politica dell’invidia, dell’odio e del rancore. Ma questo è un tipo di colla che si scioglie con le prime piogge!

“Uniti per Serra” riunisce amministratori con esperienza e giovani brillanti e intraprendenti in grado di essere dei riferimenti politici e territoriali: non è un assembramento indiscriminato di personaggi in cerca d’autore.

Noi lavoriamo “per” Serra, non “contro” qualcuno!

Noi siamo e saremo sempre presenti, pronti ad ascoltare, a valutare con spirito costruttivo, ad amministrare con diligenza!

Noi vogliamo costruire, non distruggere!

Noi vogliamo concretizzare un progetto, non abbattere quello degli altri!

Noi proteggiamo la società serrese, non cerchiamo di screditarla all’esterno pur di ottenere vantaggi politici!

Noi vogliamo far compiere nuovi passi a Serra San Bruno. Ma in avanti, non indietro!

Siamo sicuri che questo sia lo spirito giusto per crescere insieme e mettere in pratica, con serenità, un progetto di sviluppo stabile. Un ideale abbraccio affettuoso.

Andiamo avanti insieme, Uniti per Serra, ce la faremo!