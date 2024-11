Ats di Serra, pubblicato l’avviso per l’affidamento dell’incarico di coordinatore pedagogico

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato al conferimento di “un incarico professionale per titoli ed esperienza ad una persona con comprovata competenza ed esperienza per lo svolgimento dell’incarico di coordinatore pedagogico con specifiche attività da svolgere nel contesto del sistema integrato 0-6”.

L’incarico consiste nel coordinamento pedagogico da parte di un esperto mirante all’accompagnamento del processo di costruzione del sistema integrato 0-6 anni con specifici compiti volti a garantire il raccordo tra servizi pubblici e privati del territorio, a promuovere un modello educativo per i servizi educativi più omogeneo possibile, a disporre iniziative volte a promuovere la complessiva qualificazione del sistema territoriale dei servizi. L’incarico ha natura di collaborazione esterna: l’attività consiste in un incarico professionale e si configura come contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 del codice civile.

L’incarico (che avrà durata fino al 30 giugno 2025) si configura come lavoro autonomo esercitato da persona fisica e non è in alcun modo assimilabile al rapporto di natura dipendente ed esclude ogni vincolo di subordinazione.

Diverse sono le attività previste: partecipazione quale componente della Commissione tecnico-multi-professionale per la verifica dei requisiti per l’autorizzazione al funzionamento; sostegno alle attività della Conferenza dei Sindaci con azioni specifiche e funzionali allo sviluppo delle politiche dei servizi per l’infanzia; attività di monitoraggio, analisi e verifica delle politiche territoriali; iniziative volte a favorire e sostenere la qualità della crescita della “rete” dei servizi educativi 0-6 in collaborazione con tutte le agenzie del territorio, a favore di una reale integrazione educativa-socio-sanitaria territoriale; mappatura della rete dei servizi 0-6; raccolta e analisi di dati su domanda e offerta ed elaborazione indicatori vari; analisi dei bisogni formativi del sistema integrato di educazione e di istruzione; proposte di iniziative di qualificazione del sistema integrato dei servizi per l’infanzia. Per partecipare occorre essere in possesso di laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi (56/S, LM-50); scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (65/S, LM-57); scienze pedagogiche (87/S, LM-85); teorie e metodologie dell’e-learning e della media education (87/S, LM-93); scienze dell’educazione o in pedagogia. Possono esercitare la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it entro e non oltre il 6 dicembre alle ore 13.