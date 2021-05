Assurdo abbattimento di 25 pini marittimi di oltre 30 anni: “Reggio Respira” chiede all’assessore Muraca di spiegare o togliere il disturbo

«Ogni albero sul quale è stato necessario uno specifico intervento verrà, quindi, ricollocato altrove per equilibrare la fauna esistente»

Queste le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Giovanni Muraca, per giustificare l’assurdo abbattimento di 25 pini marittimi di oltre 30 anni.

“Vorremmo – è la richiesta formulata da ‘Reggio Respira’ – che il gentile assessore riuscisse a far comprendere alla popolazione come sia possibile ricollocare un albero tagliato di netto alla radice, magari indicandoci il nome dell’agronomo che lo ha rassicurato sulla fattibilità della cosa, in quanto ci sembra impossibile che una persona laureata ed esperta in materia possa affermare una cosa del genere.

Inoltre, chi ha autorizzato l’abbattimento? Lo stesso regolamento Comunale Verde Pubblico e Privato, approvato con delibera consiliare n. 53 del 22.10.2015, all’art 11, comma 4, prevede che “è vietato l’abbattimento nei periodi in cui avviene la riproduzione dell’avifauna (da metà marzo a tutto settembre)”.

Non basta l’illusione di dare alla cittadinanza una piazza riqualificata per giustificare un danno ambientale di tale entità, con l’aggravante di contravvenire al regolamento comunale”.



Nel frattempo Reggio Respira ha contattato per mezzo PEC le associazioni Legambiente; WWF, LIPU ed ENPA ed attende risposta, confidando nel loro interesse nel difendere i diritti degli animali e dell’ambiente.

“Ci auguriamo – confidano i membri di ‘Reggio Respira’ – che il caro assessore Muraca non si rivalga del detto aristotelico che recita “Colui che fa la legge non è soggetto alla legge”, frase che rappresenta il cardine di ogni assolutismo, regime che a parole questa giunta combatte con fermezza anche tramite opere pubbliche abbastanza discutibili quali panchine variopinte e murales (dal costo non dichiarato), ma che non trova riscontro nei fatti.

Chiediamo che l’assessore sia in grado di dare spiegazioni riguardo questo scempio o che con un atto di responsabilità si dimetta per il disastro ambientale creato, a causa del quale povere anime son morte, al solo fine di appagare deliri di onnipotenza di un’amministrazione comunale sempre più alienata dalla legalità e dalla realtà

Spiegazioni o dimissioni”