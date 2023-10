Assoluzione Falcomatà, esulta Irto: “Riconosciuta la sua innocenza, riprende il percorso di cambiamento di Reggio Calabria”

“L’assoluzione per innocenza di Giuseppe Falcomatà e degli ex assessori della sua Giunta è una bellissima notizia per la città di Reggio Calabria, per tutta la regione e per la democrazia”.

Così il senatore Nicola Irto, segretario regionale del Partito Democratico calabrese, commenta, anche a nome di tutto il partito, la sentenza con cui la Cassazione ha scagionato il sindaco di Reggio Calabria e gli ex componenti del suo esecutivo.



“Finalmente – prosegue il segretario Irto – potrà tornare al suo posto e onorare il mandato popolare, senza macchia e ombra alcuna. Il Partito Democratico della Calabria non ha mai nutrito dubbi sulla correttezza dell’operato del sindaco Falcomatà che, con profondo senso delle istituzioni, si è difeso nel processo, attendendo l’ultimo grado di giudizio per vedere riconosciute le proprie ragioni. È nelle difficoltà che si vede il carattere, la personalità e la serietà dell’amministratore pubblico e del politico.Siamo certi – conclude la nota del senatore Irto – che, insieme alle forze di maggioranza, il sindaco Falcomatà saprà riprendere in mano il percorso di cambiamento radicale che da tempo aveva avviato a Reggio Calabria”.